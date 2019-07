Un populaire youtubeur meurt dans un accident de parapente

Grant Thompson, mieux connu sous le sobriquet de The King of Random, avait réussi à attirer presque douze millions d'abonnés avec ses vidéos scientifiques à la fois éducatives et divertissantes.

Malheureusement, l’homme de 39 ans a tragiquement perdu la vie lundi dernier.

Grant était adepte de parapente et a été porté disparu lundi soir près d’un parc national de l’Utah. Après des recherches intensives, son corps a été retrouvé tôt mardi matin.

La découverte de son équipement vidéo retrouvé près de son corps laisse supposer que le célèbre youtubeur préparait une capsule.

C’est YouTube qui a confirmé la nouvelle via Twitter.

«Nous sommes profondément ébranlés par la mort de Grant Thompson, un créateur doué, passionné avec une curiosité incroyable.»

Sa vidéo la plus populaire «How To Make LEGO Gummy Candy!» a été visionnée presque 35 millions de fois.