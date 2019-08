Céline Dion méconnaissable sur la couverture de Harper's Bazaar

Alors que le débat «Céline Dion est-elle too much?» fait rage, l’artiste se fout toujours de ce que ses détracteurs pensent et continue de prendre son pied.

Pour son édition de septembre, le magazine américain Harper’s Bazaar rend hommage à plusieurs icônes – dont Regina King, Kate Moss et Alicia Keys – avec une série de unes livrées en édition limitée.

Pour l’occasion, Céline se montre sous un tout nouvel angle (littéralement) avec une nouvelle coupe de cheveux très courte, inspirée des plus belles coupes bob.

Habillée par Carine Roitfeld et photographiée par Mario Sorrenti, la chanteuse, en robe rayée noir et blanc, semble plus féroce et bien dans sa peau que jamais.

Une autre photo tirée de cette séance, où la diva porte un veston fortement inspiré des années 80, est également apparue sur le web.

Malgré la controverse entourant un certain membre de son entourage, Céline réussit à ramener toute l’attention sur elle!