Une fan de Metallica tente d’effrayer un cougar avec une de leur chanson et ça fonctionne!

Le félin vorace ne partageait tout simplement sa passion pour la pièce Don’t Tread On Me.

Dee Gallant peut dorénavant affirmer que le métal lui a sauvé la vie! Enfin, presque.

Alors qu’elle promenait son chien dans un sentier d'une forêt près de Duncan en Colombie-Britannique, elle a aperçu le cougar en question.

Comme elle affirme en entrevue au Kelowna Now , elle n’arrivait pas à distinguer l’animal au départ : «Je ne voyais pas ce qud c’était et j’ai pensé “c’est une drôle de couleur... Ce n’est pas un arbre.”»

Quand l’animal s’est approché, elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’un cougar.

Elle ne semblait pas tellement intimidée quand le félin se trouvait à une certaine distance. Même qu’elle a voulu le filmer.

C’était juste avant que ledit cougar s’accroupisse comme s’il se préparait à entreprendre une démarche de prédateur. À ce moment, Gallant a commencé à agiter les bras et a crié «HÉ! TU ARRÊTES!» L’animal a obéi.

Mais il ne partait pas pour autant. Il restait immobile comme s’il scrutait son éventuelle proie au loin.

Que faire pour éloigner la bête? C’est alors qu’elle a pensé à la pièce Don’t Tread On Me de Metallica. Car, selon elle, c’était «la chose la plus bruyante que contenait son téléphone».

Sans doute qu’il n’était pas un fan de la pièce ou du groupe, le cougar a rebroussé son chemin et a regagné la forêt.

Prochaine étape pour la fan de Metallica? «J’adorerais contacter Metallica un jour et dire à James Hetfield qu’il m’a sauvé la vie!»

Et vous, quelle chanson utiliseriez-vous pour éloigner un cougar ?