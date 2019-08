Lindsay Lohan est-elle en couple avec le prince héritier d’Arabie saoudite?

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon.

Il semble que l’actrice Lindsay Lohan se soit trouvé un nouveau monsieur.

Et ce n’est pas n’importe qui.

Une folle rumeur circule, voulant que la jeune femme qui nous a tous conquis dans L’attrape-parents se soit rapprochée du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed ben Salma.

MBS aurait acheté plusieurs cadeaux à la femme de 33 ans et la ferait voyager partout à bord de son jet privé.

Des proches de Lohan ont affirmé qu’elle et MBS ne seraient que des amis, tandis que des représentants de l'actrice ont plutôt avancé que l'actrice et le prince ne s’étaient rencontrés qu’une fois, à une course de Formule 1, il y a plus d’un an.

Il est important de rappeler que MBS n’a pas l’air d’être une très bonne personne. Il est notamment accusé d’avoir ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi l’an dernier.

Lindsay Lohan, pour sa part, avait annoncé en 2018 qu’elle voulait produire un film avec une distribution complètement féminine à propos de la culture saoudite, portant notamment sur l’intérêt des femmes de ce pays pour l’escrime.