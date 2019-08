Sylvain Cossette et Andrée Watters tombent face à face avec deux ours noirs en pleine randonnée

OUF! Les amoureux Sylvain Cossette et Andrée Watters ont eu toute une frousse lundi lorsqu’ils sont tombés nez à nez avec une maman ours et son (gros bébé!) au détour d’un sentier.

Heureusement, le couple de musiciens s’en est sorti indemne, même s’il a fait exactement ce qu’il ne faut pas faire, soit partir en courant dans la direction opposée.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Sylvain Cossette raconte la mésaventure avec sa douce moitié et un petit sourire. «On faisait du hiking dans le bois, on ne vous dira pas où, tout allait bien...» Puis, tout à coup, une maman ours et son gros bébé se pointent le bout du museau.

«C’est un beau buzz, mais on a survécu», conclut le chanteur dans sa vidéo qui a comme légende «Deux humains vs deux ours!!!»

Tout est donc bien qui finit bien.

Pour ceux qui voudraient savoir quoi faire s’il vous arrive de tomber sur des ours noirs, on vous invite à lire le beau travail de nos collègues d’En 5 minutes.

Soyez prudents!