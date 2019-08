Destiny’s Child prépare quelque chose de très très gros pour 2020

Après une réunion éclair lors de la performance de Beyoncé à Coachella en avril 2018, il semblerait que cette fois-ci soit la bonne: Destiny’s Child serait sur le point de faire son gros comeback.



Aux grands plaisirs des nostalgiques des années 1990 et 2000, ce serait au tour du trio derrière Bootylicious de revenir sous les feux de la rampe. En effet, le magazine britannique The Sun révèle que selon des sources crédibles, Beyoncé, Kelly et Michelle sont en train de pas si secrètement que ça planifier leur retour pour 2020.





Ce retour coïnciderait avec le 20e anniversaire de la parution de l’album The Writing’s On The Wall, celui qui a propulsé les filles vers les hauts sommets de la gloire, mais aussi le 20e anniversaire de l’arrivée de Michelle dans la formation.



Selon le tabloïd, Beyoncé aurait vu l’intérêt et le succès qu’a eu le retour des Spice Girls comme une opportunité de faire la même chose. Évidemment, Michelle et Kelly, qui ont leur propre carrière solo, mais qui, on ne se le cachera pas, sont pas mal moins occupées que Queen B, seraient enchantées par l’idée.

AFP Beyoncé le 9 juillet 2019





Donc non seulement les Independent Women reviendraient avec de la nouvelle musique, mais aussi avec une série de spectacles à travers l’Europe et les États-Unis l’année prochaine.

Getty Images/AFP Destinys Child au Super Bowl XLVII, le 3 février 2013





Le dernier album du girl group remonte à il y a 15 ans, avec la parution de Destiny Fulfilled, en 2004. La tournée qui avait suivi la parution de cet album, en 2005, avait été leur dernière. Le trio avait ensuite fait une apparition surprise lors du spectacle de la mi-temps du SuperBowl de Beyoncé en 2013, puis lors de sa performance au festival Coachella, en 2018.