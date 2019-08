Un pub irlandais gonflable existe et c’est possible de le louer (si vous habitez à Boston)

La personne qui a inventé les jeux gonflables pour les enfants est un ou une génie.

Et la personne qui a inventé les jeux gonflables pour les adultes l’est encore plus!

Pourquoi aller dans un pub irlandais lorsqu’il est possible de s’en commander un chez soi, en version gonflable?

C’est ce qu’ont fait les génies de la firme de Boston The Paddy Wagon Pub, qui est spécialisée dans les bars gonflables ambulants.

Image The Paddy Wagon Pub

Oui, ils ont recréé un pub irlandais typique qui s’érige grâce à l’air et vous pouvez le louer pour l’installer dans votre cour, si jamais l’envie vous prenait d’aller siroter une Guinness avec vos amis.

Mais vous êtes mieux d’avoir une grande cour, parce que pas moins de 80 personnes peuvent s’y installer sous cette structure gonflable de 30 pieds par 30 pieds.

Image The Paddy Wagon Pub

Et ce n’est pas tout. Si vous vous sentez très très très très celtique, il est possible d’ajouter (pour un petit extra monétaire, on suppose...) un menu traditionnel irlandais, de la musique traditionnelle irlandaise et du personnel de service (potentiellement) traditionnel irlandais.

Image The Paddy Wagon Pub

En plus, ils peuvent fournir l’alcool!

Bref, c’est un genre de tout-inclus en Irlande, mais dans votre cour...à Boston!

Image The Paddy Wagon Pub

Bonne St-Patrick en avance!

Désolé, il n’y a pas de petits lutins celtiques dans cette vidéo: