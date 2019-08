Voici pourquoi Channing Tatum est complètement disparu de l'Internet

Si vous êtes fan des selfies de Channing Tatum, on est désolés de vous annoncer que vous allez vivre un petit deuil. Monsieur Magic Mike a annoncé hier qu’il prenait une pause des réseaux sociaux, suite à quoi il a fermé TOUS ses comptes. S.O.S.!



Hier, dans une publication Instagram désormais supprimée, comme l’entièreté de son compte, d’ailleurs, le bel acteur a développé, en expliquant qu'il va prendre une pause, car il ne se sent pas très créatif sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques années maintenant. Il va se retirer, question d’être dans «le vrai monde» pendant un moment, et pas sur son téléphone.



Ben oui, ça a l'air que comme le commun des mortels, Channing passe trop de temps sur son cell, probablement à faire des quiz pis regarder des vidéos de chat!



Pas de panique, on pourra éventuellement revoir recommencer à le stalker, car il a avoué que cette absence ne serait pas permanente, et qu’il serait fort probablement de retour éventuellement. Fiou!



Pour ceux qui seraient en manque, on vous conseille de suivre son amoureuse, la chanteuse Jessie J . Peut-être qu’elle publiera des photos de Channing de temps à autres!

