[VIDÉO] Un gars est tellement saoul à son propre mariage que sa nouvelle belle-mère doit le nourrir

Pour le meilleur et pour le pire, qu’ils disaient!

On ne va pas vous le cacher, on a déjà publié des articles plus détaillés que celui-ci...Alors voilà.

On ne sait pas quand...

On ne sait pas où...

On ne sait pas qui...

Mais un gars était tellement chaud à son propre mariage que sa nouvelle belle-mère a dû le nourrir.

Voici la preuve en vidéo:

La nouvelle belle-maman est resplendissante de bonheur!

Si vous êtes trop saoul pour peser sur PLAY, demandez à votre belle-mère: