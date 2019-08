8 personnalités québécoises qui ont passé leurs vacances estivales en Italie

Il semblerait que plusieurs personnalités québécoises aient décidé de passer leurs vacances en Italie cet été.



On ne sait pas ce qu’il y avait dans l’air, mais décidément, nos vedettes chouchous avaient envie de gelato, de pizza et de pâtes! En effet, on a remarqué durant les dernières semaines et les derniers mois que les publications Instagram en direct de la Sicile ou encore de la Toscane étaient de plus en plus nombreuses. La vita è bella, quoi!



Certaines vedettes sont allées visiter des proches, comme Marina Bastarache, qui est allée rejoindre son copain, alors que d'autres sont simplement allés passer du bon temps en amoureux ou en famille, comme Valérie Roberts et Martin Juneau.

Voici donc 8 personnalités québécoise au pays de Fellini:

Julie Saint-Pierre



Valérie Roberts et Martin Juneau



Patrick Marsolais



Marina Orsini



Katherine Levac



Marina Bastarche



Lara Fabian

Ils ont pas mal réussi à nous convaincre d'opter pour l'Italie pour un prochain voyage! Ciao!