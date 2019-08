À peine séparée après 8 mois de mariage, Miley Cyrus aperçue en train de frencher une fille

Hier, la Terre a arrêté de tourner pendant un instant quand on a appris que Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparaient après huit mois de mariage.



Déjà, cette nouvelle en soi était assez grosse pour mettre le feu aux Internets, mais voilà que parallèlement à la séparation, le tabloïd Daily Mail a obtenu des images de l'interprète de Wrecking Ball en train de frencher à pleine bouche une mystérieuse blonde en Italie.

Miley Cyrus kisses Brody Jenner's ex Kaitlynn Carter as she announces SPLIT from husband Liam Hemsworth after just seven months of marriage

Il s'agit de nulle autre que Kaitlynn Carter, qui elle aussi s’est séparée récemment. Elle était mariée à Brody Jenner, «vedette» de l’émission The Hills et accessoirement frère de Kendall et Kylie Jenner. Les curieux n'ont pas eu besoin de chercher bien loin pour connaître l'identité de la belle blonde, car Kaitlynn a publié quelques clichés de ses vacances italiennes avec Hannah Montana Miley Cyrus sur son compte Instagram.

Le fait que Miley Cyrus embrasse une femme n’a rien de surprenant, car la jeune femme a souvent évoqué sa pansexualité. Il y avait d'ailleurs des rumeurs persistantes en 2015 qui disaient qu'elle était en couple avec la mannequin Stella Maxwell.



Concernant la séparation avec Liam Hemsworth, c’est un représentant de la chanteuse qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué partagé hier soir via le magazine People, dans lequel il est mentionné que les deux anciens amoureux «constamment en changement en tant que partenaires et individus, ont décidé que ce choix était le meilleur pour eux pour les laisser se concentrer sur eux-même et sur leur carrière respective».



Les tourtereaux s’étaient rencontrés en 2009, sur le plateau du film The Last Song. Ils ont eu une relation on and off jusqu’en 2013, année où ils se sont séparés. Ils sont ensuite revenus ensemble en 2015, puis ont uni leurs destinées en 2018.



Alors, est-ce un nouveau couple qui se dessine à l’horizon, ou simplement deux amies qui viennent de se séparer et qui s’amusent? Seul l’avenir nous le dira!

