The Office: de nouvelles figurines Funko Pop pour les plus grands fans

De toutes nouvelles figurines Funko Pop viennent d’être ajoutées à la collection The Office, question de nous préparer à son départ de Netflix. Bon, c'est pas lié, mais les fans commencent déjà leur deuil.

Plusieurs figurines Funko Pop de la série ont été dévoilées plus tôt en 2019 avec les personnages principaux : Michael, Jim, Dwight, Pam et cie. Cette fois-ci, ce sont surtout des figurines thématiques dont Prison Mike, Belsnickel et Goldenface. Les fans qui ont dévoré la série plus d'une fois vont certainement reconnaître ces noms!

Il sera difficile de mettre la main sur les figurines Funko Pop The Office, mais on peut quand même rêver (et surveiller les boutiques en ligne!).

Voici donc les nouvelles figurines Funko Pop The Office!





Prison Mike

Exclusive à Hot Topic, déjà disponible





Dwight lutin

Pas d’exclusivité

Dwight Hay King

Exclusive à Walmart





Jim Halpert Goldenface

Exclusive à Target





Michael Scott Noël

Pas d’exclusivité







Dwight Belsnickel

Pas d’exclusivité





Andy Bernard

Exclusive à Target

Pour plus d'info, consultez le site de Funko.