Miley Cyrus réplique publiquement à son ex et à l'ex de la fille qu'elle a frenchée

À moins de vivre enfermé depuis une semaine, vous avez certainement entendu parler du drama entourant Miley Cyrus et Liam Hemsworth.



Pour faire une histoire courte pour tous ceux qui n’auraient pas suivi cette saga pleine de rebondissements, les deux tourtereaux se sont séparés ce week-end, après un peu plus de huit mois de mariage. Ne perdant visiblement pas de temps, celle qu’on a découverte dans Hannah Montana a été aperçue sur un yacht, en Italie, en train de frencher une fille.





Or, la fille en question n'est nulle autre que Kaitlynn Carter, qui vient elle aussi de se séparer de son mari bien connu, Brody Jenner... et ça n’a pas pris de temps pour que ce dernier jette de l’huile sur le feu.



En gros, la vedette de The Hills a publié une photo de lui sur une falaise, avec vue sur la mer. Une de ses co-vedette de l’émission, Brandon Lee, a commenté: «Mettons fin à ce scandale et publions une photo de nous en train de s’embrasser», ce à quoi Brody a répondu, à la blague: «Watch out! Des photos de moi et Liam en train de se tenir la main sur la plage s’en viennent!» Une flèche peu subtile à leur deux ex et leur scène de french sur un bateau.



Vous pensiez que c’était tout? Oh que non!

C’est là que débarque Miley Cyrus elle-même, en répliquant : «Va faire une sieste dans ton camion et calme-toi!» On n’est pas certains de comprendre l’allusion au camion, mais OUCH! Le jeune Jenner se l'est fait dire!



De son côté, Liam Hemsworth s’était fait assez discret sur le sujet, jusqu’à ce matin, alors qu’il a été aperçu par un journaliste du Daily Mail Australia. Quand ce dernier lui a demandé de commenter sa séparation, l’acteur a simplement rétorqué qu’il ne souhaitait pas en parler plus longuement.