Il s’achète une grosse TV 55 pouces et la transporte sur la banquette arrière de son auto, PAR-DESSUS SON ENFANT!

Un Australien propriétaire d’une BMW a suscité la grogne des internautes après avoir été pris en photo alors qu’il déplaçait son nouveau téléviseur avec bien peu de considération pour son propre enfant qui était écrasé sous la boîte de l’appareil.

Imaginez que vous êtes assez riche pour vous payer une BMW.

OK, c’est quand même assez possible puisque beaucoup de gens en ont...

Imaginez maintenant que vous êtes tellement idiot qu’après avoir acheté une télévision neuve de 55 pouces, au lieu de vous la faire livrer moyennant quelques dizaines de dollars de plus (vous êtes propriétaire d’une BM, l’argent n’est pas un problème!), vous vous entêtez à la ramener chez vous à bord de votre propre bolide...dans lequel vos enfants sont déjà installés.

Ah non, ça ce n’est pas possible! C’est beaucoup trop idiot!

Eh bien, bienvenue sur la planète Terre. Population: une trâlée d’imbéciles.

Un Australien a vraiment fait ce qui est mentionné plus haut, comme en témoigne cette publication parue ce dimanche sur la page Facebook de Downshift, un média spécialisé en automobile au pays des kangourous.

Facebook Downshift

Les trois photos, qui selon la légende ont été prises à Mitcham (en banlieue de Melbourne, au sud-est du pays), montrent une BMW blanche assez récente.

Ce qui a d’abord étonné ceux qui ont été témoins de la scène, c’est l’immense téléviseur posé sur la banquette arrière de la berline de luxe, signe d’une séraphinerie prodigieuse.

Mais quand on y regarde de plus près, on distingue la silhouette d’un enfant qui croupit sous le poids de l’appareil, signe d’une inconscience exceptionnelle.

Évidemment, le Facebook australien s’en est donné à coeur joie contre les parents irresponsables qui ont osé économiser sur les frais de livraison au détriment de la sécurité de leur progéniture.

Facebook Downshift

On imagine qu’ils ont saisi le message et qu'ils ne vont plus recommencer...

