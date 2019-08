Liam Hemsworth brise son silence et souhaite «santé et bonheur» à Miley

Une autre journée, un autre développement dans la saga entourant Miley Cyrus et Liam Hemsworth suite à leur séparation, après huit mois de mariage.



Même si tout le monde semblait avoir son mot à dire, il y en a un qui a été somme toute assez discret sur le sujet, et c’est le principal intéressé, Liam Hemsworth.



Il y a quelques heures, l’acteur australien a finalement brisé le silence en s’adressant à ses fans via son Instagram pour rectifier le tir.





«Allo tout le monde. Juste un petit mot pour vous dire que Miley et moi nous sommes récemment séparés et que je ne lui souhaite que de la santé et du bonheur pour le futur. C’est un sujet privé et je n’ai pas fait et ne ferai pas aucun commentaire à des journalistes ou médias. Toutes les citations rapportées qui me sont attribuées sont fausses. Paix et amour», peut-on lire aux côtés d'une photo paradisiaque de plage.



Ça sonne assez froid comme message, mais on peut comprendre que le pauvre Liam ne doit pas être super heureux de s'être séparé, et encore moins de voir son ex frencher une fille peu de temps après l'annonce de la séparation .



De son côté, Miley avait écrit, en fin de semaine, des tweets assez cryptiques à propos de la notion de changement qui est «inévitable» pour la nature. Le parallèle avec sa vie était assez facile à faire. Voilà qu'il y a quelques heures, elle a renchéri en publiant une photo d'elle devant un micro, dans un studio d’enregistrement.





Est-ce que sa rupture l’aurait inspirée? Wrecking Ball prise deux, anyone?