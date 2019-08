Marilou vit un petit deuil et ses abonnés compatissent avec elle

Il y a plein de premières fois dans la vie d’un enfant, et certaines sont plus faciles à vivre que d’autres... surtout pour les parents!



Parlez-en à Marilou, qui vit un petit deuil: elle a cessé l'allaitement de sa plus jeune fille.



Eh oui, sa petite Rose a décidé «par elle-même» que c’était assez.



Toujours très généreuse sur les réseaux sociaux, que ce soit pour parler de ses rénovations ou bien de messages d’acceptation de soi, la fondatrice de Trois fois par jour a utilisé Instagram pour partager ce qu’elle vivait avec ses abonnés, avec un petit texte accompagnant une magnifique photo.

«J’ai braillé 2 jours de temps parce que JE n’étais pas prête, mais là, je me rend compte que c’est juste l’idéal. Son rythme. Happy kids. Happy life», a écrit la jeune maman.



Dans les commentaires, plusieurs mères se sont ralliées derrière l’entrepreneure, partageant sa peine et témoignant de la difficulté qui vient parfois avec le fait de voir les enfants grandir.



Fidèle à son habitude, son ancien conjoint, Alexandre Champagne, y est même allé d’une petite blague pour dédramatiser la situation :