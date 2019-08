On a essayé d’écrire de la main gauche pour rendre hommage aux gauchers et ça s’est mal passé

Le 13 août, c’est la journée internationale des gauchers alors cette année, on a décidé de souligner l’occasion en demandant à des droitiers d'écrire (le moins possible) de la main gauche.

L’équipe du Sac de chips (ou en tout cas la partie qui n’est pas en vacances et qui n'est pas gauchère) s’est donc appliquée à écrire ceci:

Oui, nous avons écrit «Je t'écris de la main gauche.» Comme dans la fameuse chanson «Je t’écris de la main gauche», de Danielle Messia, sortie en 1982, mais popularisée auprès de la plus jeune génération québécoise dans l’épisode d’Unité 9 où les détenues font un spectacle et que Marie chante ça avec plein d’émotions juste avant que l’émeute ne pogne et que Michelle ne se sauve en se cachant dans le char de Monsieur musique. (Heille, elle faisait des mauvais choix Michelle, quand même.)

Frédéric, Caroline, Philippe et Stéphane ont donc tenté le tout pour le tout et ont sorti leur plus belle plume pour le concours-hommage. La consigne était claire: reproduire la même phrase en utilisant que la main gauche.

Voici les résultats:

Le numéro 4, c'est Stéphane. On oublie souvent Stéphane, désolé.

Avant de voter pour la personne qui a offert la moins mauvaise performance, voici les commentaires de nos candidats:

Frédéric: «J’ai vraiment aimé ça, c’était une belle activité. Je pense que si je le faisais plus souvent, je m’améliorerais.»

Caroline: «J’ai tout haï.»

Philippe: «Moi je suis quand même déçu, dès que j’ai commencé, j'ai perdu le contrôle. C’est comme si je descendais une colline.»

Stéphane: «J’étais porté à faire les lettres à l’envers. J’ai mal au bras.»

Sondage Qui s'en est le mieux tiré selon vous? Partagez votre résultat sur Facebook

On aimerait donc féliciter tous les gauchers du monde parce que c’est vraiment difficile écrire de la gauche.

Bravo!