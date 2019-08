Safia Nolin nue dans son nouveau vidéoclip pour «Lesbian breakup song»

Pour le vidéoclip de la pièce Lesbian breakup song, Safia Nolin se dévoile complètement.



Réalisé par Bien à vous et en collaboration avec les photographes derrière The Womanhood Project, le vidéoclip met en scène l’auteure-compositeure-interprète et une dizaine de femmes, dans leur plus simple appareil, en pleine nature. Une belle célébration du corps des femmes, mais du corps humain en général.



«On voit des corps humains. Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout», a inscrit Safia sur son Instagram, avec une capture d’écran de son vidéoclip.



Le clip, tout en douceur et en vulnérabilité, colle magnifiquement à la chanson, qui figure sur son plus récent album, Dans le noir, paru en 2018.





De son propre aveu, le tournage de ce vidéoclip «changé quelque chose en elle», qualifiant l’expérience de «bénédiction».



«J’ai été confrontée à mon désir de vouloir gratter où j’ai peur, d’aller vers ce que je fuis et d’y plonger tête première», a-t-elle confiée.



Elle a poursuivi : «J’étais à l’aise avec mon image, mais dans l’intimité, seulement la femme qui partage ma vie avait accès à ma nudité. Pas parce que c’est sacré, mais bien parce que j’avais honte. J’étais gênée et c’était impossible pour moi de même envisager me mettre toute nue devant des gens.»



Les réseaux sociaux pouvant rapidement être critique, Safia a demandé aux gens de regarder le vidéoclip avec un œil humain.



«Trouvez la beauté là-dedans parce qu’il y en a une chiée, je vous le jure», a-t-elle conclu.



On ne pourrait pas être plus d’accord!