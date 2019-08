Dove Cameron montre ses mamelons sur Instagram pour faire passer un message important

L'actrice et chanteuse Dove Cameron est connue pour son rôle dans la trilogie The Descendants, mais elle est aussi très politisée.

Après avoir récemment marché sur le tapis rouge à la première de Angry Birds 2 en portant un chandail qui portait le message «Sustainability is sexy» («La durabilité, ou l'écoresponsabilité, est sexy»), elle utilise son Instagram pour passer un tout autre message.

Dove a publié une photo d'elle arborant une camisole blanche sous laquelle elle ne portait pas de soutien-gorge, ses mamelons étant donc visibles.

Puisque le port du soutien-gorge est associé à l'oppression des femmes depuis longtemps, elle a accompagné la photo d'un message à caractère féministe.

Dove a écrit: «Les femmes ont été historiquement oppressées de façon systémique. Notre pensée collective a été modifiée par le besoin de se conformer aux besoins des hommes, et de ceux au pouvoir. Ceci affecte profondément la confiance des filles et des femmes qu’elles deviennent. On peut voir cette influence sur leurs choix de vie, de partenaires et le besoin de sécurité financière pour le reste de leur existence. Cela affecte aussi la façon dont leurs futurs partenaires les perçoivent, et ultimement, les traitent. Les filles méritent mieux. Il est temps d'enseigner aux enfants dès maintenant le féminisme et la spiritualité qui mettent en valeur les femmes et à TOUS les enfants dès maintenant.»

La citation est de Trista Hendren, une auteure des livres The Girl God qui s'adressent aux jeunes filles.

On peut voir plusieurs commentaires positifs sous la photo de Dove, dont plusieurs personnes qui se disent inspirées à ne pas porter de brassière, mais d’autres sont très négatives et l’accusent de sexualiser son corps... bien qu’elle soit complètement vêtue.

Sous sa deuxième photo, avec le même chandail, Dove continue en disant: «Nous sommes à l’ère de l'ascension du «Principe Féminin». Dans un moment comme celui-ci, les femmes peuvent voir sous un nouveau jour leur valeur et leur intelligence. Peu importe la façon dont vous vivez et exprimez votre féminité, acceptez-vous comme vous êtes aujourd’hui!»

Cette seconde citation est de Elizabeth Eiler, une auteure et leader spirituelle.

Les deux photos sont polarisantes, mais plusieurs ont manifesté leur support, dont la mère de Lili Reinhart!

Celle-ci a partagé la photo de Dove sur son compte Instagram privé en disant: «Bon, Dove a montré qu’elle avait des mamelons aujourd’hui. Est-ce que les gens croyaient qu’elle n’en avait pas? La seule chose qui me choque avec cette publication, ce sont les autres femmes qui commentent la photo en disant qu’elle est horrible. Les fusillades de masse sont horribles. Ça, ce ne sont que des seins.»

Bien dit, maman Reinhart, et bravo, Dove!