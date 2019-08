Ingrid Falaise livre un magnifique témoignage en soutien à Safia Nolin

Le vidéoclip de Safia Nolin pour la chanson Lesbian Break-up Song, dévoilé hier, a beaucoup fait jaser.



Il va sans dire que le clip, dans lequel on peut voir la chanteuse et une dizaine de femmes complètement nues, a fait couler beaucoup d’encre (virtuelle) sur les réseaux sociaux... autant pour des bonnes que des mauvaises raisons.



Plusieurs personnes ont salué à la fois la force et la vulnérabilité de l’auteure-compositeure-interprète.



C’est le cas de la comédienne Ingrid Falaise, qui a pondu un touchant témoignage sur sa page Instagram, accompagné d'une photo d’elle avec une épaule dénudée.

«J’aime la beauté de la diversité. J’aime qu’une femme de ta stature publique ose défier pour que nos filles, nos fils, enlèvent les œillères véhiculées par les insta selfish», a-t-elle écrit.



Elle est même allée jusqu’à qualifier la chanteuse de 27 ans de «modèle formidable».



«Merci pour ta nature. Merci pour ton doigt d’honneur. Merci de te tenir debout enveloppée dans tes monts et montagnes, dans tes collines et tes vallées. Merci d’honorer la femme dans sa splendeur», a-t-elle poursuivi.



Elle a conclu en disant que suite au visionnement du vidéoclip, elle s’est regardée dans le miroir «avec amour».



«J’ai observé mes cicatrices et mes secrets. Ceux que je ne flash pas sur les réseaux sociaux. Et j’ai réfléchi. Longuement», a-t-elle laissé tomber.



Une autre qui avait des fleurs à lancer, c’est Cœur de Pirate. L’interprète de Ne m’appelle pas a salué le courage de Safia Nolin à «créer du changement et ne laisser personne indifférent».