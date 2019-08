Une école de sorcellerie ouvrira ses portes à Montréal alors préparez vos baguettes

Vous avez toujours voulu exercer vos pouvoirs secrets? Eh bien vous n’avez peut-être jamais été aussi proche de recevoir votre lettre de Poudlard.

Le 12 octobre, les apprentis sorciers pourront enfin se familiariser avec les bases de la sorcellerie et peut-être se découvrir des supers pouvoirs parce que l’institut de Sorcellerie OSVALT invite les non-initiés à découvrir leurs talents cachés en sorcellerie.

Dans les locaux du Centre St-Jax au Centre-ville de Montréal, le cours sera présenté sous forme de spectacle interactif.

L’Office Québécoise de la Magie et Sorcellerie a même donné sa permission pour permettre à l’institution d’accueillir des néophytes.

Et malgré le côté spectaculaire de la formation, son contenu n’en est pas moins on ne peut plus académique.