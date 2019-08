Mike Tyson et sa gang fument pour 40 000 $ de cannabis par mois

Depuis qu’il a pris sa retraite, l’ancien boxeur Mike Tyson fait plus souvent parler de lui pour ses excès que pour son glorieux passé. Cette fois, il affirme que ses employés, ses amis et lui fument pour environ 40 000$ de marijuana chaque mois.

Eh ben!

Tyson a fait cette confidence, mardi, dans sa baladodiffusion intitulée «Hotboxin with Mike Tyson».

Il faut préciser que l’ancien champion du monde possède un ranch dans le désert des Mojaves, dans le sud de la Californie, où il fait pousser lui-même du cannabis légalement depuis 2018. Il est d’ailleurs possible d’acheter les produits de Tyson dans des dispensaires de la Californie et de Las Vegas.

«Mon corps a beaucoup souffert, j’ai eu énormément d’opérations et l’herbe m’a toujours aidé à me calmer, me canaliser», a expliqué Tyson.

Celui qui a déjà dépensé plus de 400 000 $ pour l’une de ses fêtes d’anniversaire a révélé qu’il avait de grands projets pour son ranch, lui qui veut notamment créer un complexe de villégiature s’articulant autour de la marijuana. L’homme de 53 ans aimerait aussi créer un festival de musique qui aurait lieu sur son terrain de plus de 160 hectares.

Pour le moment, Tyson a indiqué que sa production lui permettait de vendre pour à peu près 500 000 $ de cannabis tous les mois. Cependant, il se trouve actuellement à fumer 8 % de ses revenus mensuellement.

Ancien champion des poids lourds, Tyson était devenu le plus jeune boxeur à conquérir un titre dans cette catégorie, en novembre 1986, contre Trevor Berbick. Il avait alors 20 ans et quatre mois. Tyson a conclu sa carrière avec une fiche de 50 victoires, dont 44 par K.-O., et seulement six défaites.