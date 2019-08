Enceinte, Ashley Graham publie une photo d’elle nue sans retouche

Mannequin engagée, Ashley Graham se sert fréquemment de ses différentes plateformes pour célébrer la diversité corporelle (body positivity) et encourager les femmes à faire de même.



Toujours dans un effort de montrer ce qu’on voit trop peu sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire des vrais corps sans retouche, elle s’est dénudée, publiant aujourd’hui une simple mais sublime photo où on la voit nue.

En plan rapproché, la photo montre l'égérie d'Addition Elle - qui a annoncé mercredi dernier qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, Justin Ervin - de la poitrine aux cuisses, dévoilant ses courbes et son corps dans tout ce qu’il a de plus naturel. On peut y voir aussi les vergetures qui recouvrent une partie de son corps.



L’Américaine de 31 ans a accompagné sa photo d'une simple phrase, soulignant les changements que la grossesse amène sur son corps: «Same same but a little bit different (Pareil, pareil, mais un peu différent)».



Visiblement, la photo publiée par celle qui est la première mannequin taille plus à apparaître dans l’édition maillots de bain du magazine Sports Illustrated a fait beaucoup de bien à ses abonné.e.s, car celle-ci a été accueillie par une pluie de commentaires positifs.



«Merci tellement d’avoir partagé cette photo. Magnifique. C’est de ça que les femmes ont l’air dans la vraie vie, je ressemble beaucoup à ça moi-même. Je suis reconnaissante pour toi et toutes les autres femmes qui s’exposent fièrement, et je me demande comment ça aurait pu avoir un impact sur ma confiance en moi si j’avais vu ces images durant mon adolescence ou ma vingtaine. Mais j’aime tout de même les voir dans ma quarantaine, et je suis très emballée par cette nouvelle génération de femmes», a écrit une fan.





Une autre admiratrice enceinte qui vit présentement des grands changements sur son propre corps a expliqué à quel point elle avait «besoin» de voir une telle photo aujourd'hui. La photo d'Ashley Graham l'a même émue aux larmes.





Finalement, d'autres abonnés ont soulevé le fait qu’elle fera très certainement une incroyable maman, apprenant à son enfant que tous les corps sont beaux.