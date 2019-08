Les gens qui utilisent des emojis ont plus de relations sexuelles que les autres

«Dites-nous quels emojis vous utilisez et nous vous dirons à quelle fréquence vous avez des relations sexuelles.»

Non, ce n’est pas un vieux proverbe chinois, mais bien la conclusion d’une nouvelle étude menée par le Kinsey Institute . Presque.

Selon les conclusions du long rapport publié le 16 août dernier, l’utilisation fréquente d’emojis chez les célibataires ne mènerait pas seulement à un plus grand nombre de rapports sexuels, mais aussi à une vie sociale et romantique plus active.

Un groupe de 5 327 Américains a été utilisé pour l’expérience. La majorité des participants avaient entre 18 et 94 ans, étaient hétérosexuels (87%) et blancs (64%).

(Nous sommes curieux de savoir comment les gens de 94 ans utilisent les emojis.)

Les participants ont dû répondre à un long questionnaire qui traitait des circonstances et raisons pour lesquels ils faisaient l’utilisation d’emojis. Un autre volet du questionnaire portait sur la vie sexuelle et romantique des participants.

À quelle fréquence les gens utilisent-ils des emojis avec des partenaires potentiels?

38% des participants affirment ne jamais en utiliser tandis que 29% en utilisent que rarement. 28% des répondants ont admis qu’ils en utilisent régulièrement et plus de 5% ont affirmé en utiliser au moins un par message envoyé.

Les gens qui utilisent fréquemment des emojis ont affirmé avoir eu plus de rendez-vous galants ainsi que plus de contacts sexuels au cours des 12 derniers mois.

Toujours selon l’étude, les gens qui utilisent fréquemment des emojis ont aussi en moyenne plus de partenaires sexuelles.

Bon, cette étude a quand même ses limites. Par exemple, l’envoi d’emojis a été mesuré, mais pas la réception. Aussi, on n’a pas étudié quels types d’emojis ont été envoyés.

Donc qu’est-ce qu’on devrait retirer de tout ça?

Selon les auteurs de cette recherche, la corrélation entre l’utilisation des emojis et une vie amoureuse active signifierait probablement que ceux qui communiquent avec des emojis seraient créent plus facilement des liens avec les autres. Ils sont plus expressifs.

Donc pour ceux qui sont malchanceux en amour, malheureusement, commencer à utiliser des emojis ne fera probablement pas de vous des Casanova.

Mais vous ouvrir et apprendre à mieux communiquer ne peut certainement pas nuire!