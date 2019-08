Marilou a encouragé une fan à devenir sobre

En partageant leur quotidien sur les réseaux sociaux, les personnalités publiques sont parfois loin de se douter du grand impact qu'elles peuvent avoir sur la vie et les décisions de leurs abonnés.



Marilou en a eu la preuve ce week-end, alors qu’elle a reçu un message privé touchant sur Instagram.



S’adressant à la fondatrice de Trois fois par jour, l’auteure du message explique qu’elle est maintenant sobre depuis un an.





«[...] grâce à ton texte sur l’alcool, moi, la grande toxicomane, avait été motivée à arrêter. Et bien, 1 an plus tard, je suis fière de te dire que je suis sobre», écrit-elle.



Elle ajoute que grâce à ce changement de vie, elle a pu «vaincre» son infertilité, et qu’elle est désormais maman, en confiant que l’élément déclencheur derrière tout ça a était un texte que Marilou avait rédigé il y a quelques années déjà, à propos de sa décision de ne plus boire d'alcool, qui a résonné très fort chez elle.



«Je t’en serai toujours reconnaissante», conclut-elle.



En partageant ce message à ses abonnés sur Instagram via ses stories, la maman de Jeanne et Rose en a aussi profité pour revenir sur sa propre décision de ne pas boire d’alcool.



Elle confie que même si elle n'a pas de problème d'alcool, il y a des jours où elle trouve ça «difficile» de se sentir à part parce qu'elle ne prend pas de «p'tit verre de vin pour décrocher».





«Mais la vérité c'est que c'est tellement libérateur de ne pas ''en avoir besoin''. Ni pour avoir du plaisir, ni pour passer une belle soirée, ni pour me dégourdir, ni pour créer un ''lien'' avec quelqu'un», écrit Marilou.



Ça fait du bien de voir qu'il y a aussi du bon aux réseaux sociaux!