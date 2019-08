Miley Cyrus envoie quelques flèches à son ex Liam Hemsworth dans une chanson sur sa récente rupture

Miley Cyrus a lancé une toute nouvelle chanson où elle aborde sa récente rupture très médiatisée avec celui qui aura été son mari pendant un peu moins d’un an, Liam Hemsworth.



Intitulée Slide Away, la ballade ne fait pas de doute quant à son propos. En effet, les paroles évoquent assez clairement la nouvelle situation amoureuse de l’ancienne interprète de Hannah Montana.





La semaine dernière, en plein «scandale» entourant sa séparation et les photos d'elle frenchant une fille sur un yacht en Italie, Miley Cyrus publiait sur Twitter une photo d’elle devant un micro, dans un studio d’enregistrement. La chanson a été rendue publique seulement quelques jours plus tard. Comme quoi la peine d’amour a été très inspirante pour Miley.



Elle y chante: «Move on, we’re not 17 / I’m not who I used to be / You say that everything changed / You’re right, we’re grown now» qu’on peut traduire par: «Passe à autre chose, on n’a plus 17 ans / Je ne suis plus celle que j’étais / Tu dis que tout a changé / Tu as raison, on est des adultes maintenant.» OUCH!



Plusieurs fans ont rapidement fait l’association avec le fait que la jeune femme et son ancien copain se sont rencontrés sur le plateau du film The Last Song, en 2009, alors qu’elle avait, vous l’aurez deviné, 17 ans.





Dans le reste de la chanson, d’autres indices ont laissé croire à ses fans qu’elle parle bel et bien de Liam, mais c’est surtout la ligne «I want my house in the hills / Don’t want the whiskey and pills» («Je veux ma maison sur la colline / Je ne veux pas de whiskey et de pilules»), en plus de la pochette de la chanson, une bouteille de fort avec des pilules qui flottent dans l’eau, qui semblent présager que tout n’était peut-être pas rose dans le couple Cyrus-Hemsworth.