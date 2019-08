Sur le point d’être à nouveau papa, Étienne Boulay s’ouvre sur la paternité

Alors que la cigogne s’apprête à passer pour la troisième fois pour Étienne Boulay, ce dernier a partagé un texte soulignant le fait d’être devenu père pour la première fois il y a huit ans. Ce qui était à la base un texte pour souligner le huitième anniversaire de son fils Luca a pris des allures de véritable témoignage sur la paternité.



«Devenir père, ça vient pas avec un manuel d’instruction. C’est à la fois excitant et terrorisant. Tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu sautes dans l’aventure à pieds joints et tu te promets de devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux que ce petit humain, dont tu es maintenant responsable, grandisse dans les meilleures conditions possible», a-t-il exprimé, qualifiant la paternité comme étant «la chose la plus pure au monde».



L’ancien joueur de football ne cache pas qu’il a eu de la difficulté à «prendre sa place comme papa» il y a huit ans et qu’il «en paye encore le prix».



«Mais au delà de tout ça, éventuellement tu finis par réaliser que devenir parent, comme n’importe quoi dans la vie, c’est du essai-erreur. T’apprends et tu t’ajustes», illustre-t-il.

Celui qui sera dorénavant derrière le micro à Rythme FM a évoqué le fait qu’après «un divorce, la retraite d’une carrière qui m’a tant défini et une famille recomposée plus tard», il allait bientôt «replonger dans cette aventure» avec sa conjointe Maïka Desnoyers. Le couple, déjà parents de la petite Anna, attend une autre fille très bientôt.



«Elle m’a accepté et m’a fait confiance malgré tout le bagage que je trainais, malgré toutes les fois où je suis tombé et où je me suis cherché. On est différents à plein de niveaux, mais on se rejoint sur au moins deux choses: l’amour pour nos enfants et notre présence pour eux au quotidien», a-t-il écrit.



Cette dernière, qui en est maintenant à 37 semaines de grossesse, a commenté la publication : «Bon, je braille!!!!! JE T'AIME»



On souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille!