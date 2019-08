Une ville humilie les gens qui font l’amour dans ses toilettes publiques

Une ville des Pays de Galles, au Royaume-Uni, a décidé de prendre les grands moyens pour décourager les passants de faire l’amour dans ses toilettes publiques.

Pour ce faire, elle a installé de nouvelles toilettes qui détectent les comportements suspicieux. Si les capteurs estiment que deux personnes font l’amour à l’intérieur, une alarme est déclenchée, les occupants sont aspergés d’eau froide et les portes sont automatiquement ouvertes. De quoi refroidir les ardeurs.

Selon des sources locales, les toilettes sont équipées de senseurs de poids qui sont en mesure de déterminer si plus d’une personne est à l’intérieur. D’autres capteurs intelligents identifient les comportements «violents».

Mais certains résidents ont des réserves par rapport à ces toilettes technologiques. Par exemple, qu’arrivera-t-il si une personne obèse ou si un parent accompagnant son enfant aux toilettes font déclencher le système?

De plus, la lumière s’éteint et le chauffage arrête automatiquement après un certain temps, pour décourager les sans-abris de rester à l’intérieur des toilettes trop longtemps...