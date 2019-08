Cœur de Pirate révèle qu’elle s'est fait «sacrer là»

Cœur de Pirate sait bien garder les secrets: la chanteuse a annoncé qu'elle venait de se faire, en bon québécois, «sacrer là», alors qu'on ne savait même pas qu'elle était en couple.



Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, l'interprète de «Ne m’appelle pas» en a fait l'annonce hier alors qu'elle était en prestation lors de la dernière soirée de l’International de Montgolfières.





Tout juste avant d’entamer sa dernière chanson, Coeur de pirate a dédié sa pièce «aux cœurs brisés dans la foule» en ajoutant qu’elle venait «de [se] faire sacrer là».



Sa dernière relation «connue» remontait à 2018, alors qu’elle s’était séparée, pour une seconde fois, d’Alex Peyrat, le père de sa fille Romy. Le couple s’était marié en 2012, puis avait rompu une première fois en 2016. Entre temps, elle avait vécu une idylle de quelques mois avec la chanteuse Laura Jane Grace du groupe Against Me!.



Or, même si la nouvelle n’a pas été confirmée par la principale intéressée, il y avait des signes avant-coureurs sur ses réseaux sociaux, principalement sur Twitter.



Dans les derniers jours, Béatrice Martin avait publié quelques tweets cryptiques qui portaient à croire que tout n’était pas rose dans sa vie sentimentale.

J’écoute “Ne m’appelle pas” qui est mon propre son, parce que j’écoute pas mes propres conseils. — Coeur de pirate (@beatricepirate) August 14, 2019

Hot sad summer — Coeur de pirate (@beatricepirate) August 13, 2019

*inhales*



Men. — Coeur de pirate (@beatricepirate) August 12, 2019

On souhaite le meilleur à Coeur de pirate pour la suite.