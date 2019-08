Elle se rend à l’hôpital croyant avoir des pierres aux reins, finalement elle accouche de triplés

Oups.

Une Américaine atteinte de douleurs à l’abdomen croyait qu’elle souffrait en raison d’accrétions cristallines qui se seraient formées dans ses voies urinaires à partir de minéraux dissouts de son urine (bref, des pierres aux reins).

Par contre, une fois rendue à l’hôpital, Danette Giltz a eu toute une surprise en apprenant que son inconfort était plutôt causé par le fait qu’elle était enceinte de 34 semaines et qu’elle était sur le point de donner naissance non pas à un ou à deux, mais à trois bébés.

Quoi?

Danette et son mari Austin forment un couple depuis 12 ans et sont déjà parents de deux enfants. Ils ont vraiment été jetés sur le derrière en réalisant que leur famille allait compter trois nouveaux membres.

Après quelques nuits à l'hôpital, maman et ses nouveaux-nés Blaze, Gypsy et Nikki sont à la maison et se portent bien.

Les chances d’avoir des triplés sont d'une sur 62 500, et dans la majorité des cas, les triplés découlent de traitements de fertilité.