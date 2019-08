Elton John est fâché noir contre les médias qui maltraitent sans merci le Prince Harry et Meghan Markle

On connaissait les liens étroits qu’entretenait le chanteur avec la Princesse Diana. C’est à croire qu’il se sent redevable envers son héritier et son épouse.

Dans un long message publié sur Instagram, Elton John a tenu à rappeler qu’on devait laisser le Duc et la Duchesse de Sussex tranquille, tout en accusant la presse qui ne se gêne pas pour propager des mensonges à leur sujet. Il prend pour exemple le dernier voyage du couple royal à Nice en France.

Comme le rappelle Bustle , les tabloïds britanniques n’avaient pas épargné Harry et Meghan. Pourquoi? Ils avaient fait la distance entre Ibiza en Espagne et Nice avec un jet privé alors qu’ils prétendent tous les deux vouloir travailler à diminuer les changements climatiques.

Dans un long message bien senti publié sur son compte Instagram, Elton John a tenté de régler quelques comptes avec les représentants de la presse anglaise s’en prenant à ses amis.

«Je suis profondément bouleversé par le récit déformé et malveillant d’aujourd’hui dans la presse à propos du séjour privé du duc et de la duchesse de Sussex chez moi, à Nice, la semaine dernière.»

Il a aussi qualifié les suppositions de la presse à leur égard d’«assassinats implacables et mensongers sur leurs personnages qui sont fabriqués de manière fantasmatique presque quotidiennement.»

L’interprète de Crocodile Rock a tenu bien sûr à rappeler le souvenir de sa bonne amie Lady Diana, la mère de Harry.

«Je ressens le besoin profond, l’obligation, de protéger Harry et les siens de l’intrusion inutile de la presse qui a contribué à la mort prématurée de Diana.»

C’est donc avec ce même esprit protecteur qu’il a fourni lui-même le Jet pour les déplacements du duc et la duchesse. Le tout dans le but d’assurer leur sécurité et leur intimité.

Conscient que Harry et Meghan ont à cœur l’environnement, Elton John prétend s’être assuré que leur vol était «neutre en carbone» afin de minimiser l’impact de leur empreinte carbone.