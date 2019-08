Jennifer Lopez met le feu à Instagram avec ses photos de vacances en bikini

Jennifer Lopez est une habituée des incendies virtuels.

Elle en a provoqué plusieurs.

Pensons à cette fois-là, en l'an de grâce 2000:

Ou encore celle-ci, 15 ans plus tard:

AFP

Bref, l'actrice a fait exploser la toile à plusieurs reprises.

Et ces temps-ci, elle est en tournée en Europe et elle a profité de son passage à Malaga, en Espagne, pour prendre un bain de soleil dans la Méditerranée. Vous aurez maintenant deviné où on s'en va avec ça: l'actrice de 50 ans a enflammé le web une fois de plus.

Pour ce faire, il n'a fallu que quelques clichés en maillot de bain.

Il y a d'abord eu celui-ci.

Jennifer Lopez a 50 ans, mais ce ne sont pas ces photos qui vous le rappelleront.

Ensuite il y a ce cliché, qui est très cool même si on ne comprend pas le chandail un peu chaud avec un bas de bikini dans l'eau.

Et celui-ci, qui est très zen.

Si on se fie au nombre de mentions «J'aime» récoltées par les publications, c'est la photo numéro 2 qui remporte le coup de coeur du public, avec un total de 4,4 millions de petits coeurs pour l'instant. Les deux autres n'ont amassé qu'un vulgaire 2,2 millions de «J'aime». WOW!

Bon été Jenny from the block.