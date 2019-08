[PHOTOS] Les superbes images de la nouvelle vie du couple Desjardins-Desharnais en Suisse

View this post on Instagram

MGAGA Maman GAGA Mon histoire d’amour avec cette merveilleuse compagnie québécoise. J’aime pas grossir. Je ne me sens pas bien. J’aime faire du sport, j’aime suer ma vie, j’aime forcer, j’aime voir mes muscles. Je sors en plus avec un sportif qui s’entraîne qui pense a ses kilos... j’aimerais me sentir aussi bien dans ma peau que lui quand il sort du gym. je me fout du regard des autres c’est littéralement entre moi et moi que ce conflit se passe. je vous imagine déjà me dire oui mais Isa tu grossis pour une bonne cause, tu es enceinte, c’est beau, tu rayonnes.... Non j’aime pas grossir je ne suis pas bien avec moi même. Par contre, j’adore avoir un être vivant qui grandi dans mon bedon. J’aime le feeling. Mais prendre du poids même en faisant attention ça ne fonctionne pas. Depuis 5 mois que je me sens pas bien dans peu importe ce que je porte. Mais hier j’ai enfilé mon cafetan de maman gaga. Je me suis sentie belle et bien toute la journée. Libre est le bon mot.Cette compagnie charme par son confort mais aussi par la mentalité qui berce la marque. Vraiment, enceinte ou pas le confort qu’apporte ces vêtements est incomparable. Le style, la coupe, les couleurs. Juste un gros wow. Je vous invite a la découvrir rapidement. Tombez vous aussi en amour et encouragez une superbe compagnie d’ici. #mamangaga #pregnancy #quebec #mgaga #love #mindyourowntits @maman_gaga