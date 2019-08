The Rock s’est marié en cachette et voici ce qu'on sait

Des félicitations sont de mise pour The Rock et son amoureuse, Lauren Hashian: les deux tourtereaux ont discrètement uni leur destinée dimanche, à Hawaï.



Contrairement aux mariages hollywoodiens traditionnels, celui-ci s’est fait dans la discrétion totale. Sans tambour ni trompette, l’acteur de 47 ans a publié lundi matin deux photos sur son Instagram, avec comme simple mention: «We do.» («Oui, nous le voulons.») Cute!



Les deux clichés pris lors de la cérémonie montrent les amoureux sur le bord d’une falaise, avec la mer en arrière-plan. Difficile d’avoir plus paradisiaque comme photo de mariage. On est loin d’une salle de réception en banlieue de Montréal - même si ça peut être très beau ça aussi.





Selon le site E!News , la mariée portait une robe de la designer Mira Zwillinger d’une valeur de 16 480$. Parfaitement agencé à sa nouvelle épouse, l’ancien lutteur était lui aussi tout de blanc vêtu.



La publication a été accueillie par une pluie de félicitations et de bons mots, notamment de la part de plusieurs vedettes comme Ryan Reynolds, Joe Jonas, Jessica Chastain, Mindy Kaling, Terry Crews et Diddy, pour ne nommer que ceux-ci.





En couple depuis 2007, Dwayne et Laurent ont eu deux enfants ensemble: Jasmine Lia, née en 2015, et Tiana Gia, née en 2018. The Rock est aussi père de Simon Alexandra, née en 2001 d’une union précédente.