Will Smith a prêté 1,5 M$ à un ami pour le sortir de la schnoutte et l’ami en question l’a remboursé 6 mois après

Vous souvenez-vous de la commission Charbonneau et du célèbre dicton qui en avait émané: «Un chum, c’t’un chum»?

Une chose est sûre, c’est que Will Smith et son ami, l’acteur Duane Martin, l’ont appliqué à la lettre dans les derniers mois.

Rappelons les faits.

En 2016, Duane Martin (qui, avouons-le, n’est pas très connu) est en couple avec Tisha Campbell-Martin (qui, elle, est un petit peu plus connue, mais pas tant...).

Or, le couple a de sérieux problèmes financiers et est endetté à hauteur de 15 millions de dollars.

Les amoureux doivent déclarer faillite.

Mais monsieur a caché des biens à madame dans la cause de divorce, et madame se sentant trahie (avec raison), demande le divorce.

Rien pour régler les problèmes d’argent...

En 2018, Duane Martin est accusé de fraude et doit se résoudre à demander de l’aide à son chum, Will Smith.

Le plan est simple: avec le million et demi de Will, Duane va finir de payer la résidence californienne de 900 000$ qu’il a achetée en 2006, et il va la revendre beaucoup plus cher, pour être capable de rembourser Will et ses autres créanciers.

Eh bien, le plan a marché!

Will a transféré l’argent à Duane en février, et plusieurs médias américains spécialisés dans le potin juteux ont rapporté ces derniers jours que la maison de Duane était vendue et que Will pourra récupérer sa mise de départ.

EXCLUSIVE: Duane Martin sold his house but it's Will Smith who will be taking in the bulk of the money. https://t.co/Uluwp25F90 — The Blast (@TheBlastNews) August 13, 2019

Reste à savoir s’il touchera un petit boni, qu’on nomme habituellement «intérêts».

Après tout, un chum c’t’un chum!

