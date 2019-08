À peine séparé de Katie Holmes, Jamie Foxx est aperçu avec une mannequin beaucoup plus jeune

Aussitôt séparé de Katie Holmes, avec qui il partageait sa vie depuis les six dernières années, Jamie Foxx a déjà été aperçue dans les bras d'une autre.



Selon ce que rapporte Page Six , ce sont des photos obtenues par des paparazzis, vendredi soir, montrant l’acteur de 51 ans alors qu’il quittait un club de West Hollywood, main dans la main avec la jeune chanteuse Sela Vave, qui ont mis la puce à l’oreille de l’Internet.





Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs ne se déclenche. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pensaient que l’acteur oscarisé était carrément en train de tromper sa douce. Or, il semblerait que les tourtereaux ne forment plus un couple depuis déjà quelques mois.



Un «espion» de Page Six aurait entendu Katie Holmes dire, dans un restaurant, alors qu'elle a pris connaissance de ces clichés, que «ce que fait Jamie, c’est ses affaires, on n’est plus ensemble depuis des mois».



Concernant Sela Vave, même si les photos ont évidemment alimenté les rumeurs de romance, il semblerait que celle-ci ne soit qu’une chanteuse dont Jamie Foxx aide la carrière...



Au début juillet, elle a partagé une photo d’elle avec son mentor et la mention: «Je suis si reconnaissante pour cet homme! Merci tellement Jamie Foxx pour tout ce que tu fais et de croire en moi.»



De son côté, depuis l'annonce de la rupture dans les médias, Katie Holmes a été aperçue à l'autre bout du pays, dans les rues de New York, avec sa fille Suri, maintenant âgé de 13 ans.





Le couple formé de l'actrice de Dawson's Creek et de la vedette de Django Unchained a été ensemble pendant six ans, mais a été très discret tout au long de sa relation. Ensemble depuis 2013, un an après le médiatisé divorce de Katie Holmes avec Tom Cruise, Jamie et Katie n’ont été aperçus que très rarement en public. La dernière fois remontait à mai 2019, lors du MET Gala. Leur histoire se serait donc terminée peu de temps après.