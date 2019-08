David Hasselhoff a enregistré des pièces de Bowie et de Whitesnake pour son nouvel album

Peut-être venez-vous juste d’apprendre que l’acteur de Baywatch et K-2000 préparait un nouvel album. Peut-être ne saviez-vous pas qu’il en enregistrait encore.

Ou même qu’il en avait déjà fait. Mais l’acteur emblématique des années 80 a tout une carrière de chanteur derrière la cravate. Il a même plus d’une dizaine d’albums à son actif! Qui dit mieux?

Même que ses fans sont nombreux à le suivre dans les festivals rock de prestige de par le monde.

Comme le rappelle Metal Zone , Hasselhoff est particulièrement populaire en Autriche, en Allemagne et Suisse.

Il va donc s’attaquer aux classiques Heroes de Bowie et Here I Go Again de Whitesnake sur Open Your Eyes son prochain album dont la sortie est prévue pour le 27 septembre.

Ce nouvel opus de l’interprète de Michael Knight compte aussi de multiples collaborations avec des musiciens invités de groupes très divers tels que the Cars, LA Guns et Flock of Seagulls.

Même que Hasselhoff a repris Sweet Caroline de Neil Diamond remixé par Al Jourgensen de Ministry.