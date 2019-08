Les employés d’une compagnie de jouets sexuels ont droit à 4 jours de congé par année pour se masturber

Les employés de la firme LELO du Royaume-Uni peuvent, chaque année, rester pendant quatre jours à la maison dans le simple but de se masturber.

Et ils sont payés par-dessus le marché!

C’est, en effet, le moyen simple et efficace qu’a trouvé la compagnie spécialisée dans les vibrateurs de toutes sortes pour normaliser le plaisir solitaire au sein de son personnel, et de façon plus étendue, au sein de la société en général.

Selon ce que rapporte Cosmopolitan, les employés de LELO sont fortement encouragés à consacrer leurs temps libres à leur épanouissement sexuel et à avoir le plus d’orgasmes possible.

L’article signé de la plume d’Emily Gulla explique que l’initiative des «congés pour auto-plaisir» réside dans le fait que la masturbation a de nombreux bénéfices sur la santé physique et mentale.

S’auto-stimuler sexuellement et atteindre l’orgasme permet la sécrétion d’endorphine et d’ocytocine, deux hormones qui procurent une sensation de bien-être, voire d'euphorie.

Et c’est pourquoi, chez LELO, les bonnes gens des ressources humaines ont pensé instaurer, en plus des jours de congé traditionnels, ces journées orgasmiques.

Le personnel en serait plus heureux, moins stressé et plus productif, lorsqu’il serait de retour au boulot.

