Robert De Niro poursuit une ancienne employée pour avoir (entre autres) écouté trop d’épisodes de Friends en travaillant

Soyons honnêtes.

Nous avons tous, à un moment ou un autre, utilisé un peu du temps de compagnie pour accomplir des tâches non connexes au travail.

Appeler la toiletteuse pour prendre un rendez-vous pour votre chat.

Magasiner pour des pantalons propres sur Internet.

Prendre des cours d’harmonica en ligne.

Écouter 87 épisodes de Friends sur Netflix dans l’espace de 4 jours.

Vous pensez peut-être qu’on a exagéré pour la dernière suggestion.

Mais non. C’est arrivé.

On espère que les 87 épisodes étaient bien choisis, parce que ça pourrait coûter très cher à une ancienne employée de Canal Productions, la compagnie de Robert De Niro.

AFP

Selon NBC, Canal Productions a déposé une poursuite contre Graham Chase Robinson (notre fan de Friends), son ancienne présidente de la production et des finances, pour un manquement à ses obligations ainsi qu’une violation de sa doctrine de service.

Ironiquement, une de tâches de Robinson était de s’assurer que les employés ne fassent pas d’utilisations abusives des fonds de la compagnie. Pourtant, depuis son embauche en 2017, elle aurait dépensé des milliers de dollars avec la carte de crédit de Canal pour des dépenses personnelles, notamment un sac à main haut de gamme, des commandes d’épicerie, des centaines de trajets en Uber et même un gardien pour chien.

Robinson aurait aussi fait transférer plus de cinq millions de milles de récompense aériens du compte corporatif à son propre compte. Elle aurait aussi allégué qu’elle avait accumulé 96 jours de congé non utilisés depuis ses débuts chez Canal et se serait fait payer 70 000 dollars de dédommagement. Selon la poursuite, des courriels prouvent non seulement qu’elle a utilisé tous ses jours de congés alloués, mais elle en aurait même pris de plus.

Avec toutes ses magouilles, ce n'est pas étonnant qu'elle profitait aussi de ses heures de bureau pour écouter Netflix.

Et tout ceci alors qu’elle recevait son salaire de 300 000 dollars américains par année.

Toujours selon NBC, Canal Productions réclame trois millions à Robinson (la fan de Friends) pour rembourser les frais détournés ainsi qu’un trois millions additionnel pour son manque de loyauté et violation de contrat.

