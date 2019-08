Sheryl Crow a vu «des choses étranges» en tournée avec Michael Jackson

La chanteuse Sheryl Crow a vu «des choses étranges» alors qu'elle était en tournée avec Michael Jackson.

Crow était choriste pour le roi de la pop sur la tournée «Bad», entre 1987 et 1989, lors duquel James Safechuck (un des deux hommes qui accusent aujourd'hui le chanteur d'agression sexuelle et de viol dans le documentaire Leaving Neverland) avait rejoint l'artiste.

«Je n'ai pas vu le documentaire et je ne veux pas le voir. Mais j'étais dans le coin quand certaines choses que j'ai trouvées très bizarres se sont passées, et je me posais beaucoup de questions», a-t-elle expliqué dans une interview pour le Daily Telegraph.

Photo Shutterstock Michael Jackson

La chanteuse n'en a pas dit plus sur ce qu'elle entendait par là, mais elle a toujours expliqué, lors de ses interviews, qu'elle était surprise par la décision des parents de James Safechuck de le laisser partir en tournée avec Michael Jackson.

Photo AFP, Michael Loccisano James Safechuck à droite

Plus loin dans l'entretien, elle révèle en revanche à quel point elle avait été impressionnée par le chanteur lorsqu'elle l'a rencontré.

Photo Martin Chevalier Prestation de la chanteuse Sheryl Crow au Centre Bell le mardi 16 juillet 2019. MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«C'était une expérience folle. C'était quand même la plus grande vedette de sa génération et j'ai eu la chance de chanter un duo avec lui tous les soirs pendant 18 mois», s'est-elle souvenue.