Kanye West est devenu l’ennemi no 1 de ses voisins à cause de son nouveau projet immobilier

Kanye West est le genre de personne qu’on aime ou qu’on déteste. Depuis quelque temps, son voisinage penche plutôt pour la deuxième option, selon ce que rapporte TMZ.



Après la musique et la mode, c’est dans l’immobilier que le chanteur a décidé de plonger. Son projet? Un nouveau prototype de maison en forme de dôme à Calabasas. Quatre immenses habitations étaient en construction dans le but de créer une communauté à la fois égalitaire et futuriste, brisant les barrières entre les riches et les pauvres. Pas mal utopique, tout ça. Or, les travaux ne font vraiment pas le bonheur des voisins.

Take a closer look at the "Star Wars"-inspired domes Kanye West is building in Calabasas.https://t.co/3hK28HqQy6 pic.twitter.com/nvFYPbs8eb — Curbed LA (@CurbedLA) August 8, 2019





Plusieurs personnes habitant aux alentours se seraient plaintes d'un part du bruit, mais aussi de la durée des travaux, qui se font en dehors des heures régulières. En effet, les employés travailleraient parfois plus de 12 heures par jour, dépassant l'horaire permis, et travailleraient même le dimanche, alors que c’est interdit à Calabasas. La police a même dû être impliquée.



TMZ a appris que suite aux plaintes, des inspecteurs se sont présentés et ont déterminé que le projet ne respectait pas plusieurs critères. En gros, si l’interprète de Jesus Walks n’obtenait pas de permis d’ici le 15 septembre, le projet devait être démoli.



Or, revirement de situation pour rajouter au malheur des voisins, Yeezy a récemment décidé d’opter pour la démolition ... ce qui implique encore plus de bruit pour les gens habitant à proximité. L'enfer!





Après ce nouveau rebondissement, est-ce que le récipiendaire de 21 prix Grammy décidera de refaire une autre version de ses dômes, ou bien il jettera l’éponge définitivement? Seul l’avenir nous le dira!