Ludovick Bourgeois revisite une chanson des BB et en fait une berceuse

Sortez les mouchoirs, Ludovick Bourgeois est le prochain à participer au projet «Les berceuses» de la Fondation de l’Hôpital de Montréal, et il reprend un grand succès des BB, Seul au combat.



La campagne de la fondation, qui vise à accompagner, tout en douceur et en musique, des enfants malades quand arrive l’heure du dodo, a fait appel au gagnant de la cuvée 2017 de La Voix.



On voit Ludovick debout à côté d’un lit d’hôpital dans lequel est couché Louis et son toutou préféré, Bourricot. Le jeune garçon a reçu une transplantation de moelle osseuse, grâce à un don de son petit frère de 11 mois, Théodore.





Le chanteur de 26 ans, accompagné au piano et au xylophone, lui livre une version épurée de Seul au combat, un grand succès des BB et de son célèbre père, Patrick Bourgeois, datant de 1991.



Les autres participants sont également issus de l’émission La Voix: Charlotte Cardin avait été la première à se prêter au jeu, en interprétant Faufile. Au cours des prochaines semaines, on pourra aussi entendre Alex Nevsky et Matt Holubowski reprendre leurs chansons respectives.