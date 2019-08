The Simpsons ramasse Donald Trump dans un nouveau clip

Visiblement, l’équipe de production derrière l’émission animée The Simpsons n'est pas fan du président américain Donald J. Trump.

Dans un clip de 90 secondes publié sur le web intitulé West Wing Story, on peut voir les élues Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar et Ayanna Pressley pourchasser le commander in chief dans les corridors de la Maison blanche, tout en chantant une parodie de la chanson America tirée de la comédie musicale West Side Story.

On vous rappelle que le mois dernier, Trump avait urgé le groupe de quatre élues issues de minorités de «retourner de là où elles viennent», malgré le fait que les quatre femmes sont citoyennes américaines et qu’une seule est née à l’extérieur du pays.

«You’re Boris Johnson without the class/Can’t wait to see you behind prison glass/Your nose is right up Putin’s ass/We say it’s time to impeach you fast», peut-on entendre les femmes chanter au président apeuré.

La vidéo se termine avec une ligne de french cancan constituée par les aspirants candidats à l’investiture démocrate pour les élections de 2020.

The Simpsons sera de retour pour sa 31e saison, à compter du 29 septembre.