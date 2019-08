Est-ce que Miley Cyrus a trompé Liam Hemsworth? Elle répond finalement aux rumeurs!

Miley Cyrus en avait assez qu’on l’accuse d’avoir trompé Liam Hemsworth et a décidé de répondre à ces rumeurs incessantes dans un long texte qu’elle a partagé sur Twitter.

Dans ses derniers tweets, la chanteuse révèle beaucoup de choses personnelles concernant sa relation avec l’acteur australien ainsi que son passé plutôt trouble. C’est que depuis l’annonce de leur rupture plus tôt ce mois-ci, plusieurs «sources» clament que Miley Cyrus aurait trompé Liam Hemsworth et que c’est pour cette raison qu’il aurait demandé le divorce.

AFP

On le sait, Miley était une vraie rebelle et de son propre aveu, regrette certains gestes qu’elle a posés par le passé. Elle admet avoir perdu un contrat important avec Wal-Mart après avoir été vue à 17 ans en train d’utiliser un bong, d’avoir été retirée du film Hotel Transylvanie après avoir acheté un gâteau en pénis à Liam et l’avoir léché, etc.

Elle dit avoir trompé dans d’autres relations par le passé, mais que depuis, elle a grandi. Miley Cyrus est aussi TRÈS claire concernant ses intentions en retournant avec Liam après quelques mois de séparations en 2013 : elle était prête à s’engager à 100% dans cette relation et ne l’a jamais trompé.



La chanteuse de «Wrecking Ball» brise le cœur de plusieurs fans en terminant sa série de tweets en disant qu’elle aime Liam et qu’elle l’aimera toujours, mais qu’elle doit passer à une autre étape de sa vie. Trop triste!