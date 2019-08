Un couple forcé de s’asseoir dans le vomi pendant le vol

Personne ne veut s’asseoir dans de la vomissure. Encore moins quand c’est celle des autres.

Sam Trail et sa femme prenaient un vol depuis Vancouver, dimanche, pour revenir chez eux, à Houston au Texas, et ils affirment avoir vécu une histoire à lever le cœur... littéralement!

Selon ce que rapporte KPRC, le couple affirme avoir été obligé de s’asseoir dans du vomi.

«Le siège en avant de moi était couvert de vomi. Les gens embarquaient toujours dans l’avion alors on ne pouvait pas bouger. On avait nos bagages sur nos genoux et on essayait d’éviter le vomi», a déclaré Trail.

Alerter les agents de bord

Évidemment, ils sont allés voir les agents de bord pour expliquer la situation, mais ces derniers n’étaient pas si compréhensifs que ça.

«Je me suis fait dire : “on peut appeler une équipe de nettoyage, mais vous allez être la raison pour laquelle le vol sera retardé”, a raconté Trail.

L’agent de bord aurait ensuite tendu du papier essuie-tout en attendant que quelqu’un arrive avec du produit nettoyant et des serviettes.

Cette dernière aurait d’ailleurs tourné les coins ronds. La personne qui a nettoyé n’aurait pas enlevé complètement la vomissure des sièges.

Le vol était d’une durée de 4 heures.

Oui, vous avez bien compris.

Quatre heures à se demander : “Est-ce que c’est du spaghetti ou du maïs que le passager avant moi a mangé?”

United Airlines s’est excusé par communiqué et est entré en contact avec Sam Trail.