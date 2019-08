[VIDÉO] Trop jeune pour jouer dans un bar, il joue avec sa guitare sans fil sur le trottoir pour accompagner le groupe sur scène

«The show must go on» comme on dit dans la langue d’Andrew Scheer.

«The show must go on» comme on dit dans la langue d’Andrew Scheer.

Tel semble être le leitmotiv du jeune guitariste de 19 ans du groupe deathcore Ancient Burials de Portland en Oregon.

Alors que son groupe devait faire la première partie du groupe Mission G qui s’arrêtait dans sa ville, il a appris qu’il ne pourrait faire le spectacle comme prévu parce qu’il n’avait pas encore 21 ans. Aux États-Unis, l’âge légal pour fréquenter les débits de boisson est, en effet, 21 ans.

Que faire alors? Annuler la prestation? Oh que non!

Se faisant aller la crinière à vive allure au rythme effréné de ses acolytes, il a fait le spectacle au complet sur le trottoir à côté du bar, une fenêtre ouverte lui permettant d’entendre et d’apercevoir ses confrères chevelus sur la scène à l’intérieur.

Le tout a été rendu possible grâce à la magie de son équipement sans fil («wireless») reliant sa guitare à son ampli dans la salle.

Michael Campbell, un des spectateurs, a filmé la scène pour le moins surréaliste et l’a publié sur Facebook. On peut constater que le jeune virtuose avait ses propres fans dehors qui admiraient son jeu.

Et l’autre guitariste d’Ancient Burials vient l’accompagner sur le trottoir par solidarité! Un geste d’empathie qui aurait été tout de même plus compliqué à exécuter pour le batteur...