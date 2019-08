Voici de quoi a l’air le nouveau manoir immense de Barack et Michelle Obama

La famille Obama serait sur le point d'acquérir cette très dispendieuse propriété de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts.



Selon ce que rapporte TMZ, Barack et sa petite famille deviendraient bientôt les propriétaires d’une somptueuse demeure présentement sur le marché, évaluée à plus de 14 millions sur le site Realtor.com.





Construite en 2001 sur le bord de l’eau, la propriété compte 29 acres. La résidence à elle seule a une superficie de 6900 pieds carrés. À l’intérieur, on retrouve pas moins de 7 chambres, et 8 salles de bain. Une grande salle à dîner avec des fenêtres comme murs pour laisser entrer la lumière, un salon avec un plafond voûté.

À l’extérieur, il y a bien évidemment une piscine, mais aussi un foyer extérieur, un jacuzzi ainsi que deux espaces distinctes réservées pour des invités, pour un peu d'intimité.



Malgré la taille de la maison, assez somptueuse, la décoration, elle, est tout de même assez modeste et sobre.



Présentement, la maison appartient à Wyc Grousbeck, le propriétaire de l’équipe de basketball de Boston, les Celtics. La petite histoire veut que l’ancien président et sa famille ait loué la maison cet été, pour les vacances, et qu’ils l’aient tellement aimée qu’ils ont décidé de faire une offre. Et non seulement ça, mais qu'ils réussiraient à l'obtenir moins cher qu'au prix affiché.



Dans les dernières années, les Obama ont déjà eu une maison sur l’île de Martha’s Vineyard, qui s’est vendue l’année dernière pour 15 millions. La famille y a passé sept été durant la présidence de Barack.