Juste à temps pour le week-end : Smash Mouth lance un remix dance de son méga-hit All Star!

Pour célébrer les 20 ans de la sortie de son single le plus populaire, Smash Mouth a accepté d’en faire une version dance.

Désolé si vous en avez assez depuis longtemps d’entendre «Somebody once told me the world is gonna roll me...», mais vous devrez vous résignez : cette version dance va sûrement donner un nouveau souffle à ce classique de la fin des années 90 sur les radios commerciales.

Comme le rappelle Vice, c’est bel et bien la première fois que Smash Mouth accepte de diffuser un remix de son plus gros hit.

Bien sûr, All Star a été remixé des nombreuses fois par des DJ, mais aucune de ces multiples versions n’avait le sceau officiel du groupe.

Cette situation est maintenant révolue.

Le groupe a confié au duo EDM Breathe Carolina le soin de s’approprier All Star et de la dépoussiérer un brin.

À la première écoute, on a l’impression de siroter un mojito sur Crescent...

On est en droit de se demander, en constatant le je-ne-sais-quoi d’estival qui se dégage des arrangements, pourquoi le groupe a attendu à la fin de l’été (désolé de vous le rappeler) pour sortir ce remix.