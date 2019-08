P.K. Subban et Lindsey Vonn sont fiancés

Le cœur de P.K. Subban n'est (officiellement) plus à prendre. L’ancien défenseur du Canadien de Montréal et la championne olympique de ski, l'Américaine Lindsey Vonn, se sont fiancés, rapportent plusieurs médias américains.

Les deux athlètes, en couple depuis 2018, sont actuellement de passage à Montréal.

La légende du ski et le flamboyant joueur de hockey qui a récemment été échangé aux Devils du New Jersey ont participé hier soir à une activité de financement au profit de la fondation de Subban et de l'Hôpital pour enfants de Montréal.

Longue vie aux amoureux!