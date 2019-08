10 vedettes québécoises qui ont changé de coiffure au courant de l’été

Le beau temps de l’été nous donne souvent envie d'oser un peu de changement, que ce soit du côté vestimentaire ou capillaire. Ce désir de nouveauté s'est manifesté grandement dans la communauté artistique québécoise, alors que plusieurs vedettes adorées du public ont passé sous les pinceaux ou les ciseaux de leur coiffeur.



Certaines y sont allées all-in en coupant plusieurs centimètres, comme Maripier Morin et Florence Longpré, alors que d’autres ont choisi de changer de couleur, comme ça a été le cas pour Mariana Mazza et Guylaine Tremblay, qui ont décidé de vérifier si le dicton Blondes have more fun était bel et bien véridique!



Ludivine Reding et Julie Le Breton, elles, se sont préparées tranquillement pour l'automne qui arrive à grands pas en optant pour des teintes plus foncées.



Voici donc 10 personnalités québécoises qui se sont offert un petit changement capillaire cet été:

Maripier Morin



Ludivine Reding



Mariana Mazza



Sarah-Jeanne Labrosse



Julie Le Breton



Jessie Nadeau



Florence Longpré



Guylaine Tremblay



Anne-Élisabeth Bossé



Sabrina Cournoyer